قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ صباحاً
فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون
المواطن - فريق التحرير

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس الأحد، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج.
وجدد الوزراء التضامن التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

