Icon

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة Icon القبض على مروج الحبوب الممنوعة في جدة Icon السعودية خالية رسميًا من مرض الرعام Icon ولي عهد الكويت يستقبل عبدالعزيز بن سعود لبحث مجالات التعاون  Icon حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة Icon استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٤ مساءً
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة التي ستبحث الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وبحث التحضيرات التي يجري العمل عليها قبيل انعقاد القمة غدًا الاثنين.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية احترام استقلال وسيادة سوريا 

فيصل بن فرحان يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية احترام استقلال وسيادة سوريا 

جهود سعودية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

جهود سعودية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا 
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع...

السعودية اليوم