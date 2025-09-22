فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة

الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن البحرين تزدان باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95 عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95 القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة العمل على منع التهجير تحت أي مسوغ والتحذير من الضم أو توسيع الاستيطان، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب وذلك للبدء في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
حضر الاجتماع، الوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.