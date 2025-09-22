Icon

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة
المواطن - واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة العمل على منع التهجير تحت أي مسوغ والتحذير من الضم أو توسيع الاستيطان، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب وذلك للبدء في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

حضر الاجتماع، الوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

