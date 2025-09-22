فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة العمل على منع التهجير تحت أي مسوغ والتحذير من الضم أو توسيع الاستيطان، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب وذلك للبدء في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

حضر الاجتماع، الوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.