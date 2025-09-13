فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة برنامج ريف: إيقاف الخدمات لا يؤثر على الدعم هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الدوحة.
ويشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، غدًا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.