فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الدوحة.

ويشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، غدًا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.