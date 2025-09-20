Icon

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في دورتها الـ80

فيصل بن فرحان يصل نيويورك لترؤس وفد السعودية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٨ مساءً
فيصل بن فرحان يصل نيويورك لترؤس وفد السعودية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

قد يهمّك أيضاً
السعودية أمام حقوق الإنسان: هذه إستراتيجيتنا لتعزيز حقوق كبار السن

السعودية أمام حقوق الإنسان: هذه إستراتيجيتنا لتعزيز حقوق كبار السن

غريفيث: السعودية ليست مانحاً مهماً لليمن فقط بل لكافة دول العالم

غريفيث: السعودية ليست مانحاً مهماً لليمن فقط بل لكافة دول العالم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد