فيصل بن فرحان يصل نيويورك لترؤس وفد السعودية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.