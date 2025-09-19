Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم الجمعة إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

ويضم وفد المملكة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية السعودي يحذر من انفجار خزان صافر: به أكثر من مليون برميل نفط

وزير الخارجية السعودي يحذر من انفجار خزان صافر: به أكثر من مليون...

فيصل بن فرحان يلتقي أحمد الشرع ويبحثان دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا

فيصل بن فرحان يلتقي أحمد الشرع ويبحثان دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا

وتستضيف المملكة على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، عددًا من المبادرات والاجتماعات التي تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية، حيث ستترأس المملكة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القادة، وكذلك الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

كما سيشارك سمو وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء وفد المملكة في احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور (80) عامًا على تأسيسها، إضافة إ

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري...

السعودية اليوم