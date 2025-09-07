فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق! بدء أولى مراحل خسوف القمر تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.
وفي مستهل الاتصال، هنأ سموه معالي السيدة كوبر بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية في بريطانيا، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز جهود السلام في المنطقة والعالم.
كما تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.