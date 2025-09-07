Icon

حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير Icon الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا Icon فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق! Icon بدء أولى مراحل خسوف القمر Icon تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين Icon التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير Icon الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء Icon القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة Icon أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٠ مساءً
فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وفي مستهل الاتصال، هنأ سموه معالي السيدة كوبر بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية في بريطانيا، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز جهود السلام في المنطقة والعالم.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. وزير الخارجية: ندعم الشعب اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية

فيديو.. وزير الخارجية: ندعم الشعب اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية

وزير خارجية قبرص: استهداف الحوثيين للمملكة يهدد استقرار المنطقة

وزير خارجية قبرص: استهداف الحوثيين للمملكة يهدد استقرار المنطقة

كما تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من...

السعودية اليوم