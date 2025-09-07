فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وفي مستهل الاتصال، هنأ سموه معالي السيدة كوبر بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية في بريطانيا، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز جهود السلام في المنطقة والعالم.

كما تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.