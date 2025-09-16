Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

ضمن نسخة منقّحة من برنامج توزيع الأرباح

فيفا: تخصيص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ مساءً
فيفا: تخصيص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص ما يقارب 355 مليون دولار للأندية التي تُسرّح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم 2026، ضمن نسخة منقّحة من برنامج توزيع الأرباح.

فيفا تخصص 355 مليون دولار

ويأتي القرار في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع رابطة الأندية الأوروبية، والتي تم تمديدها في مارس 2023، وتشمل آلية جديدة تتيح تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها سواء في التصفيات أو النهائيات.

حصة من صندوق التضامن

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا” أن النظام الجديد يمنح الأندية حصة من صندوق التضامن حتى وإن لم يشارك اللاعب لاحقًا في النهائيات، في توجه يعزز مبدأ العدالة في توزيع الموارد داخل منظومة كرة القدم العالمية.

وكانت النسخة السابقة من البرنامج في كأس العالم 2022 قد شهدت توزيع 209 ملايين دولار على 440 نادياً من 51 اتحاداً وطنياً، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة في نسختها القادمة.

