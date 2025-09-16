فيفا: تخصيص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص ما يقارب 355 مليون دولار للأندية التي تُسرّح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم 2026، ضمن نسخة منقّحة من برنامج توزيع الأرباح.
ويأتي القرار في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع رابطة الأندية الأوروبية، والتي تم تمديدها في مارس 2023، وتشمل آلية جديدة تتيح تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها سواء في التصفيات أو النهائيات.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا” أن النظام الجديد يمنح الأندية حصة من صندوق التضامن حتى وإن لم يشارك اللاعب لاحقًا في النهائيات، في توجه يعزز مبدأ العدالة في توزيع الموارد داخل منظومة كرة القدم العالمية.
وكانت النسخة السابقة من البرنامج في كأس العالم 2022 قد شهدت توزيع 209 ملايين دولار على 440 نادياً من 51 اتحاداً وطنياً، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة في نسختها القادمة.