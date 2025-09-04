“فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026

Icon

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم، عن إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 على مراحل متعددة هذا الشهر، بأسعار أولية تبدأ من (60) دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد لمباريات دور المجموعات، وتصل إلى (6710) دولارات أمريكية للنهائي.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي عن جدول المرحلة الأولى من عملية البيع، حيث سيتمكن المشجعون من شراء تذاكر المباراة الواحدة، والخاصة بملعب محدد، بالإضافة إلى باقات خاصة بمنتخب محدد، مشيرا إلى أن الأسعار قد تتغير حسب الطلب.

بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026

وتابع البيان أنه يمكن للجماهير حاملي بطاقات فيزا التسجيل للحصول على هوية الفيفا على موقعه الإلكتروني للدخول في قرعة ما قبل البيع التي ستُجرى في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر، كما يمكن للمرشحين الذين يتم اختيارهم من خلال قرعة ما قبل البيع التقدم بطلب شراء التذاكر ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه سيتم تحديد حد أقصى للمبيعات بأربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، ولا يجوز لأي شخص شراء أكثر من (40) تذكرة للبطولة بأكملها ويمكن للجماهير تقديم طلبات لمباريات محددة.

بيع منتجات إضافية

وأكد الفيفا اعتزامه تقديم منتجات إضافية مثل تذاكر للمشجعين الراغبين في الجلوس مع مشجعين آخرين يدعمون نفس المنتخب، وتذاكر مشروطة للراغبين في حجز مكان في الأدوار الأولى، كما سيُطلق الاتحاد الدولي أيضًا منصة رسمية لإعادة البيع.

ويشارك في البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (48) منتخبًا لأول مرة، وهو أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ بطولات كأس العالم، وتقام المباريات في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل.

