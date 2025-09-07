Icon

مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر  Icon حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس Icon أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا Icon استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة Icon فالنتين أتانجانا أهلاوي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق Icon سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث Icon ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم

فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم
المواطن - فريق التحرير

تُوج فريق فيليز سارسفيلد بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على سنترال كوردوبا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس.

وتألق جانو جوردون في المباراة بإحرازه الهدفين الحاسمين لفريقه في الدقيقتين (50 و86)، ليقود فريقه لتحقيق اللقب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد