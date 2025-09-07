فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم

تُوج فريق فيليز سارسفيلد بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على سنترال كوردوبا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس.

وتألق جانو جوردون في المباراة بإحرازه الهدفين الحاسمين لفريقه في الدقيقتين (50 و86)، ليقود فريقه لتحقيق اللقب.