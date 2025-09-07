فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم

مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فالنتين أتانجانا أهلاوي سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب
تُوج فريق فيليز سارسفيلد بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على سنترال كوردوبا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس.
وتألق جانو جوردون في المباراة بإحرازه الهدفين الحاسمين لفريقه في الدقيقتين (50 و86)، ليقود فريقه لتحقيق اللقب.