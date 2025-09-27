Icon

نتيجة الجهود المبذولة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وزوّار المدينة المنورة

في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية
المواطن - واس

تُعدّ المدينة المنورة وجهة سياحية عالمية تجمع عبق الماضي وروح الحاضر، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، إذ جاءت ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية في العالم، محتلة المرتبة الأولى على مستوى المملكة، والخامسة خليجيًا، والسادسة عربيًا، استنادًا إلى تقرير منظمة Euromonitor International، وهي منظمة مستقلة تقدم تقارير مبنية على البيانات والرؤى والتحليلات من أبحاث ميدانية تغطي 210 أسواق، مع نظرة محلية خاصة بكل دولة.

ويأتي هذا التصنيف نتيجة الجهود المبذولة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وزوّار المدينة المنورة، التي ترتكز على تحسين الخدمات وإثراء تجربة الزوار والتطوير الإستراتيجي الشامل.

وتبرز المدينة المنورة وجهة ثقافية وإثرائية من خلال عدد من المعالم، من أبرزها: متحف عمارة المسجد النبوي، ومتحف وبستان الصافية، والمتحف الدولي للسيرة النبوية.

وتحتضن المدينة مشاريع ومقاصد ترفيهية متنوعة تشمل: مشروع الحي، مشروع المطل، مقصد قباء، المركزية الشمالية، مشروع وسط المدينة، واحة ميلاف، تجارب السيرة التفاعلية، وبستان المستظل، إلى جانب أنشطة وتجارب مميزة مثل: منتزه أرض المغامرات، وحديقة الملك فهد، وجولات الباص السياحي، ومزرعة المربد.

ويجسد هذا التنوع مكانة المدينة المنورة مقصدًا سياحيًا متكاملًا يجمع الروحانية والثقافة والتجارب الفريدة، مما يجعل رحلتها تجربة استثنائية، يمكن للزوار التعرف على تفاصيلها عبر حسابات منصة “روح المدينة” في منصات التواصل الاجتماعي.

