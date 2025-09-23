في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن

في جولة لصحيفة “المواطن” في قصر الحكم بالرياض، رصدت خلالها مشاعر المواطنين والمواطنات في ذكرى يوم الوطن الـ 95، حيث عبروا عن مشاعرهم وحبهم للوطن وللقيادة الرشيدة في هذه الذكرى الغالية.

أفراح وأمن وأمان واحتفالات

ورفع المواطنون والمواطنات أسمى معاني التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة العربية السعودية، داعين الله أن يديم الأفراح والأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.

كما توجه المواطنون والمواطنات بالشكر والعرفان للهيئة الملكية وإمارة منطقة الرياض على هذا التنظيم والسماح للمواطنين بزيارة قصم الحكم في هذه المناسبة.

الاحتفاء باليوم الوطني

وتحتفل المملكة العربية السعودية، الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، بذكرى يومها الوطني الـ95، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، في مناسبة وطنية تجسد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والوحدة.

ويأتي هذا اليوم تخليدًا لذكرى مرور 95 عامًا على الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة، بعد نضال دام 32 عامًا.