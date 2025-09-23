بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن الألعاب النارية تضيء سماء جدة مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر
في جولة لصحيفة “المواطن” في قصر الحكم بالرياض، رصدت خلالها مشاعر المواطنين والمواطنات في ذكرى يوم الوطن الـ 95، حيث عبروا عن مشاعرهم وحبهم للوطن وللقيادة الرشيدة في هذه الذكرى الغالية.
ورفع المواطنون والمواطنات أسمى معاني التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة العربية السعودية، داعين الله أن يديم الأفراح والأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.
في جولة بقصر الحكم.. "المواطن" ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن#اليوم_الوطني_السعودي_95 #عزنا_بطبعنا @SANationalDay
عبر : @hashimalgarni11 pic.twitter.com/tbk8ZxDlpu
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2025
كما توجه المواطنون والمواطنات بالشكر والعرفان للهيئة الملكية وإمارة منطقة الرياض على هذا التنظيم والسماح للمواطنين بزيارة قصم الحكم في هذه المناسبة.
وتحتفل المملكة العربية السعودية، الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، بذكرى يومها الوطني الـ95، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، في مناسبة وطنية تجسد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والوحدة.
ويأتي هذا اليوم تخليدًا لذكرى مرور 95 عامًا على الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة، بعد نضال دام 32 عامًا.