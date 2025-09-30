Icon

في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمات من الجنسية المصرية بمحافظة رابغ لترويجهن مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

