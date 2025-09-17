Icon

في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر و(16,317) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

