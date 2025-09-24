قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بحدوث إطلاق نار على ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس الجنوبية.
ونقلت التقارير عن كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، قولها إن هناك “إصابات ووفيات”، وإن مطلق النار عُثر عليه ميتا متأثرا بطلق ناري أطلقه على نفسه.