قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بحدوث إطلاق نار على ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس الجنوبية.

قتلى وجرحى ومقتل المنفذ

ونقلت التقارير عن كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، قولها إن هناك “إصابات ووفيات”، وإن مطلق النار عُثر عليه ميتا متأثرا بطلق ناري أطلقه على نفسه.

