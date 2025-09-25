قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمدرسة في البرازيل

لقي مراهقان مصرعهما، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، صباح اليوم، في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة سوبرال بولاية سيارا شمال شرق البرازيل.

وأوضحت أمانة الأمن العام بالولاية أن المهاجمين أطلقوا النار من على رصيف المؤسسة، فأصابوا الضحايا في موقف سيارات المدرسة.

إطلاق نار بمدرسة في البرازيل

ووقعت الحادثة أثناء فترة الاستراحة، وكان من بين الجرحى عنصر من عناصر الأمن بالمؤسسة، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مركز صحي في مدينة سوبرال.

من جهته، أعرب حاكم الولاية، إلمانو دي فريتاس، عن استنكاره وحزنه العميق إزاء هذا الفعل الخطير وغير المقبول، معلنًا تعزيز التدابير الأمنية في المنطقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، كما أعلن تضامنه مع أسر الضحايا.