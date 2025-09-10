قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة

قالت مصادر أمنية فلسطينية إن أجهزة السلطة اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكمًا محتملًا لقطاع غزة.

وأكدت المصادر بحسب الشرق الأوسط، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل يوم الأربعاء حليلة في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج.

وتابعت أن عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله، فيما لم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة واكتفت بالقول إن الإجراء تم بأوامر عليا.

وكان حليلة قدم نفسه قبل أسابيع مرشحًا لتولي إدارة قطاع غزة بدعم أميركي، وقال آنذاك إنه عرض الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات.

لكن بياناً رسمياً صدر عن السلطة، الشهر الماضي، وصف حديث حليلة بأنه أكاذيب، واتهمه بـ محاولة الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها ضمن خطة تلتف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ضمن مشروع إسرائيلي.