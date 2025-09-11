Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يبلغ وزنها 3.5 كجم تعاني من عيب خلقي في الصمام

قسطرة قلب نادرة ومعقدة تنقذ رضيعة عمرها 10 أيام بولادة مكة

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
قسطرة قلب نادرة ومعقدة تنقذ رضيعة عمرها 10 أيام بولادة مكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي أمس، في إنقاذ حياة رضيعة -بفضل الله- عمرها عشرة أيام يبلغ وزنها 3.5 كجم، تعاني من عيب خلقي في الصمام.

ونجح فريق قسطرة القلب بمركز أم القرى للقلب في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي، في إجراء قسطرة قلب نادرة ومعقدة للرضيعة.

قد يهمّك أيضاً
جوهرة الحقيل تكشف تفاصيل تبرعها لطفلة لا تعرفها بجزء من كبدها

جوهرة الحقيل تكشف تفاصيل تبرعها لطفلة لا تعرفها بجزء من كبدها

الربيعة يوجّه بعلاج طفلة مصرية على نفقة الصحة

الربيعة يوجّه بعلاج طفلة مصرية على نفقة الصحة

قسطرة قلب نادرة ومعقدة

وأوضح تجمّع مكة الصحي أن الطفلة دخلت المستشفى عبر قسم الطوارئ في حالة إنقاذ حياة، وهي تعاني من ازرقاق شديد نتيجة نقص الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات عبر الأشعة التلفزيونية للقلب، تبيّن وجود عيب خلقي في الصمام الثلاثي بين الأذين والبطين الأيمن، وانسداد تام في صمام الشريان الرئوي.

وأفاد أن الفريق الطبي قرر على الفور التدخل بإجراء قسطرة قلب استغرقت نحو أربع ساعات، وقام الجراحون بفتح جراحي 3 سم في أسفل الصدر، وأُجريت القسطرة القلبية، وفتح الغشاء المقفل في صمام الشريان الرئوي بسلك موصول بتيار كهربائي عن طريق جهاز خاص، وتوسيع الصمام بأكثر من بالون، وأسفرت العملية عن تحسن فوري في مستوى الأكسجين ليتجاوز (90%) أثناء العملية.

وبين أن العملية تعد من أدق وأصعب قساطر القلب لدى الأطفال نظرًا لصغر حجم الشرايين ورقة الأنسجة لديهم، مؤكدًا أن التدخل السريع كان حاسمًا لتفادي مضاعفات خطيرة ربما تصل إلى الوفاة، وأسهم التكامل بين جراحي قلب الأطفال وأطباء القسطرة القلبية، في تحقيق هذا الإنجاز الطبي الذي يعكس مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة.

يذكر أن هذا النجاح يأتي امتدادًا للجهود المبذولة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال، بما يعكس التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة الطبية والسلامة للمرضى الصغار ضمن مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد