قسطرة قلب نادرة ومعقدة تنقذ رضيعة عمرها 10 أيام بولادة مكة

أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي أمس، في إنقاذ حياة رضيعة -بفضل الله- عمرها عشرة أيام يبلغ وزنها 3.5 كجم، تعاني من عيب خلقي في الصمام.

ونجح فريق قسطرة القلب بمركز أم القرى للقلب في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي، في إجراء قسطرة قلب نادرة ومعقدة للرضيعة.

قسطرة قلب نادرة ومعقدة

وأوضح تجمّع مكة الصحي أن الطفلة دخلت المستشفى عبر قسم الطوارئ في حالة إنقاذ حياة، وهي تعاني من ازرقاق شديد نتيجة نقص الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات عبر الأشعة التلفزيونية للقلب، تبيّن وجود عيب خلقي في الصمام الثلاثي بين الأذين والبطين الأيمن، وانسداد تام في صمام الشريان الرئوي.

وأفاد أن الفريق الطبي قرر على الفور التدخل بإجراء قسطرة قلب استغرقت نحو أربع ساعات، وقام الجراحون بفتح جراحي 3 سم في أسفل الصدر، وأُجريت القسطرة القلبية، وفتح الغشاء المقفل في صمام الشريان الرئوي بسلك موصول بتيار كهربائي عن طريق جهاز خاص، وتوسيع الصمام بأكثر من بالون، وأسفرت العملية عن تحسن فوري في مستوى الأكسجين ليتجاوز (90%) أثناء العملية.

وبين أن العملية تعد من أدق وأصعب قساطر القلب لدى الأطفال نظرًا لصغر حجم الشرايين ورقة الأنسجة لديهم، مؤكدًا أن التدخل السريع كان حاسمًا لتفادي مضاعفات خطيرة ربما تصل إلى الوفاة، وأسهم التكامل بين جراحي قلب الأطفال وأطباء القسطرة القلبية، في تحقيق هذا الإنجاز الطبي الذي يعكس مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة.

يذكر أن هذا النجاح يأتي امتدادًا للجهود المبذولة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال، بما يعكس التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة الطبية والسلامة للمرضى الصغار ضمن مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.