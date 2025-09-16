قشر الموز.. كنز غذائي وصحي

كشفت أبحاث علمية حديثة أن هذا الجزء المهمل من فاكهة الموز وهو قشور الموز، يمكن أن يتحول إلى مكوّن لذيذ ومغذٍ في المخبوزات، بل ويمنحها فوائد غذائية إضافية مع قدرة على حفظها لفترة أطول.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2022 أن قشور الموز عند سلقها وتجفيفها وطحنها إلى دقيق يمكن خبزها في منتجات بمذاق لا يقل روعة عن تلك المصنوعة من القمح بل أحيانا أفضل.

فوائد صحية مذهلة

كما أثبت العلماء أيضا أنه مفيد للصحة، وعند اختبار مذاق المنتجات التي أُجريت عليها التجربة، قال المستهلكون إنهم كانوا سعداء بالنكهات تماما مثلما كانوا مع الكوكيز التقليدية الخالية من القشور.

وكميزة إضافية، بقيت هذه المنتجات صالحة على الرف لمدة ثلاثة أشهر في درجة حرارة الغرفة.

ورغم أن الدراسة التي نُشرت في مجلة ACS Food Science & Technology ركّزت فقط على إضافة قشور الموز إلى الكوكيز المخبوزة، إلا أن النتائج تشير إلى إمكانية استخدام دقيق قشر الموز في الخبز والكعك والمعكرونة أيضًا.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة مؤخراً حول كعكة قشر الموز أن القشرة الصفراء للفواكه تمنح لونا طبيعيا للمنتج المخبوز إضافة إلى دفعة غذائية.

بينما وجدت دراسة عام 2016 أن استبدال ما يصل إلى 10% من دقيق القمح بدقيق قشر الموز يمكن أن يُثري الخبز بمحتوى أعلى من البروتين والكربوهيدرات والدهون، وفق ما نشر موقع “سيانس أليرت”.

يشار إلى أن تناول قشرة هذه الفاكهة ليس مجرد خيار صحي، بل يساعد أيضا في تقليل هدر الطعام. إذ يشكّل القشر حوالي 40% من وزن الموزة، وغالبًا ما يُرمى رغم أنه مليء بالعناصر الغذائية.

فيما صحيح أن قشور الموز غير مفيدة وهي نيئة، لكن عند تجهيزها بالطريقة الصحيحة يمكن أن يكون مذاقها رائعاً بالفعل.

بل ربما تساعد أيضاً في إطالة عمر بعض المنتجات على الرف بفضل احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات.

علما أن الأمر نفسه ينطبق على قشور فواكه أخرى مثل قشر المانجو، الذي وُجد أنه يعزز من خصائص مضادات الأكسدة في الكعك ويحسّن مذاقه.