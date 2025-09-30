قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
أعلن قطار الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف الخدمة في محطتي المطار صالة 1-2 وصالة 3-4 بعد توقف مؤقت في الخدمة.
وقدم قطار الرياض، عبر الحساب الرسمي لخدمة عملاء النقل العام بمدينة الرياض، الشكر للمسافرين على صبرهم وتعاونهم خلال فترة التوقف المؤقت.
يذكر أن الخدمة توقفت مؤقتًا في المحطتين المذكورتين، حيث جرى توفير حافلات بديلة لنقل الركاب من صالتي 1-2 و3-4 إلى محطة المطار صالة 5 (بوابة 1)، ومنها يمكنهم استخدام القطار باتجاه محطة كافد والعكس.
وأكدت خدمة عملاء النقل العام أن هذا الإجراء المؤقت جاء حرصًا على ضمان استمرار حركة الركاب بانسيابية، مع الالتزام بتقديم التحديثات أولًا بأول، مشيرة إلى أن الخدمة عادت الآن إلى وضعها الطبيعي في جميع المحطات.
✅ تم استئناف الخدمة في محطتي المطار صالة1 -2 و 3-4 . نشكر صبركم وتعاونكم.
✅ Service has resumed at Airport Terminal 1-2 and 3-4 stations .
Thank you for your patience and cooperation.
— RPT Support | خدمة عملاء النقل العام لمدينة الرياض (@RPTSupport) September 30, 2025