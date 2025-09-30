قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت

أعلن قطار الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف الخدمة في محطتي المطار صالة 1-2 وصالة 3-4 بعد توقف مؤقت في الخدمة.

وقدم قطار الرياض، عبر الحساب الرسمي لخدمة عملاء النقل العام بمدينة الرياض، الشكر للمسافرين على صبرهم وتعاونهم خلال فترة التوقف المؤقت.

استئناف الخدمة بمحطتي المطار

يذكر أن الخدمة توقفت مؤقتًا في المحطتين المذكورتين، حيث جرى توفير حافلات بديلة لنقل الركاب من صالتي 1-2 و3-4 إلى محطة المطار صالة 5 (بوابة 1)، ومنها يمكنهم استخدام القطار باتجاه محطة كافد والعكس.

وأكدت خدمة عملاء النقل العام أن هذا الإجراء المؤقت جاء حرصًا على ضمان استمرار حركة الركاب بانسيابية، مع الالتزام بتقديم التحديثات أولًا بأول، مشيرة إلى أن الخدمة عادت الآن إلى وضعها الطبيعي في جميع المحطات.