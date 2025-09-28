Icon

صحة وطب‎
ابتكار طبي واعد

قطرات عيون بديلة عن الحقن لعلاج الشبكية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بضع قطرات من فاكهة “الجاك” قد تغيّر مستقبل علاج أمراض العيون المزمنة، وتحمي البصر من أخطر الإصابات دون الحاجة لوخز الإبر أو تكرار زيارات المستشفيات، فقد تمكن فريق بحثي من جامعة “RMIT” الأسترالية من تطوير قطرات عينية مبتكرة تحتوي على مادة اللوتين، وهي مضاد أكسدة طبيعي يتم استخلاصه من فاكهة “الجاك”، تتميز بقدرتها على الوصول مباشرة إلى شبكية العين دون الحاجة للحقن.

وأثبتت التجارب المعملية على الخلايا والحيوانات فعالية هذه القطرات في حماية الشبكية من التلف، ما يجعلها حلًا واعدًا للوقاية من أمراض مثل الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر واعتلال الشبكية السكري.

ويعتمد المرضى حاليًا على الحقن المنتظمة داخل العين لعلاج هذه الحالات، وهو إجراء مؤلم وقد يحمل مخاطر مضاعفات. أما التقنية الجديدة، فقد تتيح مستقبلًا استخدام قطرات منزلية سهلة وآمنة، مما يخفف العبء عن المرضى والأطباء.
ويستعد الباحثون إلى الانتقال للمرحلة التالية عبر إجراء التجارب السريرية بالتعاون مع عيادات طبية متخصصة، في خطوة مهمة نحو اعتماد هذه التقنية وتوفيرها لمرضى العيون حول العالم.

