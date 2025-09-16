Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر على الدوحة

قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٢ مساءً
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكّدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي المسند أن الاعتداء الإسرائيلي الغادر في 9 سبتمبر الجاري، واستهداف منطقة مدنية مأهولة يسكن فيها نحو خمسة آلاف نسمة في قلب العاصمة الدوحة، بالقرب من المدارس ورياض الأطفال والبعثات الدبلوماسية والمساجد، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وقالت في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم: “إن هذه الجريمة استهدفت دولة تضطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهي استهداف لمبدأ التفاوض نفسه، وإفشال متعمد لجهود السلام”، مشيرة إلى التهديدات الإسرائيلية بتكرار مثل هذه الهجمات في دول أخرى.
ونوهت بإدانة القمة العربية الإسلامية التي عقدت أمس في الدوحة لهذا الهجوم الغاشم، ورفضها أية محاولات لتبريره، وتأكيدها على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك، والتشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق السلام.

قد يهمّك أيضاً
الجماهير سلاح الإمارات ضد منتخب قطر

الجماهير سلاح الإمارات ضد منتخب قطر

بالأرقام.. اقتصاد قطر ينهار والدوحة تلجأ للصكوك

بالأرقام.. اقتصاد قطر ينهار والدوحة تلجأ للصكوك

ودعت في ختام كلمتها مجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آلياته الدولية، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، وضرورة بحث آليات لحماية دور الوساطة وصونها بصفتها أداة أساسية لوقف النزاعات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
السوق

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25...

السوق
الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي
السعودية اليوم

الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع...

السعودية اليوم
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان وانتهاك لسيادة بلادنا
السعودية اليوم

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان...

السعودية اليوم
مجلس الأمن يدين هجمات إسرائيل على قطر
السعودية اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات إسرائيل على قطر

السعودية اليوم
قمة عربية إسلامية في قطر لبحث سبل الرد على العدوان الإسرائيلي
السعودية اليوم

قمة عربية إسلامية في قطر لبحث سبل...

السعودية اليوم
قمة عربية وإسلامية في الدوحة بمشاركة محمد بن سلمان.. تضامن كامل مع قطر ضد العدوان
السعودية اليوم

قمة عربية وإسلامية في الدوحة بمشاركة محمد...

السعودية اليوم
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود
السعودية اليوم

أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر...

السعودية اليوم