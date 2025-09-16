قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب

أكّدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي المسند أن الاعتداء الإسرائيلي الغادر في 9 سبتمبر الجاري، واستهداف منطقة مدنية مأهولة يسكن فيها نحو خمسة آلاف نسمة في قلب العاصمة الدوحة، بالقرب من المدارس ورياض الأطفال والبعثات الدبلوماسية والمساجد، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وقالت في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم: “إن هذه الجريمة استهدفت دولة تضطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهي استهداف لمبدأ التفاوض نفسه، وإفشال متعمد لجهود السلام”، مشيرة إلى التهديدات الإسرائيلية بتكرار مثل هذه الهجمات في دول أخرى.

ونوهت بإدانة القمة العربية الإسلامية التي عقدت أمس في الدوحة لهذا الهجوم الغاشم، ورفضها أية محاولات لتبريره، وتأكيدها على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك، والتشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق السلام.

ودعت في ختام كلمتها مجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آلياته الدولية، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، وضرورة بحث آليات لحماية دور الوساطة وصونها بصفتها أداة أساسية لوقف النزاعات.