Icon

قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية Icon سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها Icon انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص Icon مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار Icon معرض الصقور والصيد 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي Icon أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار Icon آيفون 17 إير.. أنحف أجهزة أبل بقدرات خرافية Icon 9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور Icon أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أدانت بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي

قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجَّهت دولة قطر اليوم، رسالة إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت دولة قطر في الرسالة، إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها.

قد يهمّك أيضاً
السعودية: حريصون بشدة على جودة حياة المدن وإضفاء الطابع المحلي

السعودية: حريصون بشدة على جودة حياة المدن وإضفاء الطابع المحلي

ضاحي خلفان: أمن المنطقة لايتحمل عبث قطر بالاستقرار

ضاحي خلفان: أمن المنطقة لايتحمل عبث قطر بالاستقرار

وأكَّدت أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

ونوَّهت إلى ‏أنها تدين بشدة هذا الاعتداء، وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان
العالم

الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار...

العالم
قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة
السعودية اليوم

قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء قطر
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس...

السعودية اليوم
اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر
السعودية اليوم

اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر

السعودية اليوم
إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر: اعتداء آثم وسافر على السيادة
السعودية اليوم

إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر:...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن...

السعودية اليوم
سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها
العالم

سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات...

العالم