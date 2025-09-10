قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي

وجَّهت دولة قطر اليوم، رسالة إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت دولة قطر في الرسالة، إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها.

وأكَّدت أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

ونوَّهت إلى ‏أنها تدين بشدة هذا الاعتداء، وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.