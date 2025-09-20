قطر تُسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي

سلَّمت دولة قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالهجوم المسلح الذي ارتكبته إسرائيل ضد مقارٍ سكنية بالدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.

قطر تحتفط بكامل حقوقها

وأشارت الرسالة -التي سلّمها المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عيسى عبدالله المالكي- إلى أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.