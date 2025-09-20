Icon

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضد مقارٍ سكنية بالدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري

قطر تُسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٤ مساءً
قطر تُسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلَّمت دولة قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالهجوم المسلح الذي ارتكبته إسرائيل ضد مقارٍ سكنية بالدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.

قطر تحتفط بكامل حقوقها

وأشارت الرسالة -التي سلّمها المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عيسى عبدالله المالكي- إلى أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.

قد يهمّك أيضاً
السفير العتيبة: الإمارات ترحب بقيادة ترامب لمواجهة دعم قطر المريب للإرهاب

السفير العتيبة: الإمارات ترحب بقيادة ترامب لمواجهة دعم قطر المريب للإرهاب

بالفيديو والصور.. فلسطينيون يهاجمون سفير الدوحة بالأحذية وينزلون علم قطر‎

بالفيديو والصور.. فلسطينيون يهاجمون سفير الدوحة بالأحذية وينزلون علم قطر‎

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
السوق

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25...

السوق
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
العالم

قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم...

العالم
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أخبار رئيسية

البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ...

أخبار رئيسية
قمة عربية وإسلامية في الدوحة بمشاركة محمد بن سلمان.. تضامن كامل مع قطر ضد العدوان
السعودية اليوم

قمة عربية وإسلامية في الدوحة بمشاركة محمد...

السعودية اليوم
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود
السعودية اليوم

أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر...

السعودية اليوم
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان وانتهاك لسيادة بلادنا
السعودية اليوم

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان...

السعودية اليوم
قمة عربية إسلامية في قطر لبحث سبل الرد على العدوان الإسرائيلي
السعودية اليوم

قمة عربية إسلامية في قطر لبحث سبل...

السعودية اليوم