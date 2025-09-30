قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

Icon

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، الثلاثاء، بالعثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق.

وقالت صحيفة “لو فيغارو”، نقلا عن مكتب المدعي العام، إن إيمانويل مثيثوا عثر عليه ميتا صباح الثلاثاء جنب “فندق حياة” في الدائرة الـ17.

وأضافت: “يُعتقد أن سفير جنوب إفريقيا قفز من النافذة”.

كما ذكرت “لوباريزيان”: “يُعتقد أن الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما قد قفز من الطابق الثاني والعشرين من الفندق ذي الأربع نجوم”.

وأوضح مكتب المدعي العام: “كان السفير قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة”.

وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في اليوم السابق، وقالت إنها تلقت منه رسالة مُقلقة مساء الإثنين.

وتتولى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP) التحقيق في القضية.

