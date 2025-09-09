Icon

أكّد مكانته كأبرز منصة عالمية للمنافسات والترفيه الرقمي

كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقامًا قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقامًا قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية غير الربحية والمنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن أبرز الأرقام القياسية ومؤشرات النجاح التي حققتها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي اختتمت يوم 24 أغسطس الماضي في الرياض، بعد سبعة أسابيع من المنافسات النخبوية التي شملت 25 بطولة في 24 لعبة مختلفة.

واستقطبت هذه النسخة أكثر من 2,500 من اللاعبين وأعضاء الفرق، وأكثر من 200 فريق من حوالي 100 دولة حول العالم، تنافسوا على إجمالي جوائز تخطّى 70 مليون دولار، ليتوّج في نهاية المطاف النادي السعودي Team Falcons ببطولة الأندية للمرّة الثانية على التوالي.

واحتضن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ثمانية مواقع للمهرجان المصاحب للحدث وأربع صالات مخصّصة للمنافسات، حيث تخطّت المساحة الإجمالية لهذه المواقع ما يقارب تسعة ملاعب كرة قدم، استقبلت المشاركين والجمهور والزوّار من مختلف أنحاء العالم وقدّمت لهم تجربة لا مثيل لها، واستقطب الحدث أكثر من ثلاثة ملايين زائر في بوليفارد رياض سيتي، وشهد مشاركة نخبة من أبرز مشاهير الموسيقى والرياضة العالميين.

وشهد مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية حضورًا مميزًا في عالم صناع المحتوى، الذي استضاف أكثر من 30 عرضًا رئيسيًّا، إلى جانب مشاركة أكثر من 50 شريكًا قدّموا تجارب ومبادرات مبتكرة حققت 8 مليارات انطباع، و2 مليار مشاهدة عبر قنوات البطولة، كما تم نشر أكثر من 800 ألف محتوى رقمي من قبل الجمهور الحاضر والفرق والقنوات الرسمية خلال فترة الحدث.

ارتفاع نسب المتابعة

وعلى صعيد المشاهدة العالمية، سجلت البطولات ارتفاعًا ملحوظاً في نسب المُتابعة، حيث زادت المشاهدات المباشرة لـ Mobile Legends: Bang Bang بنسبة 63%، ولـ Honor of Kings بنسبة 182%، ما جعل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 النسخة الأعلى مشاهدة في تاريخ البطولة حتى الآن.

وبلغ عدد مشاهدي البث المباشرة للبطولة أكثر من 750 مليون مشاهد عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، كما شهدت صالات المنافسات حضورًا كبيرًا لمئات الآلاف من الجماهير، بينهم 2,000 مشارك من برنامج Super Fans الذين سافروا خصيصًا إلى الرياض لتشجيع فرقهم المفضلة. وبالنظر إلى الاهتمام الإعلامي العالميّ والإقليميّ والمحليّ، شهدت البطولة تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة، مع أكثر من 4,000 جهة إعلامية نشرت أكثر من 30,000 مقال حول البطولة على مستوى العالم.

وبالتزامن مع ختام فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، أُقيم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 بمشاركة أكثر من 1,500 من نخبة قادة قطاعات الرياضات الإلكترونية والألعاب والرياضة والتكنولوجيا والاستثمار وغيرها، بينهم 500 رئيس تنفيذي. وخلال المؤتمر، أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وهي منافسة تاريخية ستجمع أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية حول العالم للتنافس على شرف تمثيل دولهم، على أن تُقام النسخة الأولى في الرياض خلال نوفمبر 2026.

لمزيد من المعلومات حول كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: هنا.

 

