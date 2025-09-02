كاتب: سمعة المجتمع قد تهتز بسلوك مشاهير الفلس وممارساتهم

أكد الكاتب والإعلامي د. سعود كاتب أهمية الدبلوماسية العامة في بناء صورة المجتمع ككل، مشددا على أهمية عدم إغفال التفاصيل الصغيرة التي قد تكون مدمرة على المدى الطويل.

سلوك مشاهير الفلس

وقال الكاتب، في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس : “في الدبلوماسية العامة التفاصيل الصغيرة قادرة على تقويض أضخم الجهود”، مضيفا أن سمعة المجتمع قد تهتز بسلوك مشاهير الفلس وممارساتهم”.

لا يجب إغفال التفاصيل الصغيرة

وتابع، أن جاذبية الاقتصاد والاستثمار قد تتلاشى بسوق مال متعثر وفاقد للموثوقية، كما أن المشروع الرياضي قد يتعثر بسوء إدارة وميول.

وأضاف د. سعود كاتب: “الخلاصة: لا يجوز النظر للدبلوماسية العامة كأجزاء متفرقة، ولا بإغفال التفاصيل الصغيرة المدمرة”.