كاتب: نشر الأخبار الكاذبة وتغذية المجتمع بالشائعات خطأ فادح

حذر الكاتب والإعلامي خالد السليمان من خطورة نشر الأخبار الكاذبة وتغذية المجتمع بالشائعات، مؤكدا أن من يفعل ذلك يرتكب خطأ فادحًا، خاصة إذا كان عاجزاً عن تمييز مهنية ومصداقية مصادر أخباره، أما إذا كان مدركاً ويمارس نقل الأخبار عن صحف الفضائح والتابلويد الكاذبة متعمداً، فهو هنا يرتكب جريمة تستحق المساءلة، لأن المساهمة في بث الشائعات والأخبار الزائفة تؤثر في المجتمع وتهدد استقراره!

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان “الحسابات الصفراء !”: “مؤلم أن يعتمد أصحاب بعض الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي على نشر الأخبار الكاذبة لتحقيق الشهرة والانتشار، لكن الأشد إيلاماً ضعف وعي جمهور هذه الحسابات، فوعي المجتمعات من أهم مقاييس تقدمها!”.

الجمهور أساس المشكلة

وقال الكاتب في مقاله: “نبهت صاحب حساب نشط على (منصة X) «تويتر» إلى أن المعلومة الواردة في تغريدته غير صحيحة، لكنه أصر على عدم التعديل أو الحذف؛ لأنه وجد تفاعلاً من الجمهور، ففضّل نشوة الشهرة على الحقيقة. أما الجمهور الذي تفاعل معه فهو أساس المشكلة، لأنه جمهور لا يدقق في المصداقية ولا يتتبع المصادر!.. وحساب آخر لا أعرف صاحبه شخصياً، يُتَناقل محتواه الإخباري في منصات التواصل على نطاق واسع، رغم أن معظم أخباره لا تستند إلى مصادر موثوقة، وغالباً ما تكون من صحف التابلويد الصفراء أو من الشائعات، ومع ذلك يجد جمهوراً يروّج لها حتى بعد أن يتكرر ثبوت زيف معظمها وعدم قابلية كثير منها للتصديق!”.

كتّاب محتوى لا تهمهم المصداقية

وتابع الكاتب السليمان: “هل نحن أمام كتّاب محتوى لا تهمهم المصداقية والحقيقة بقدر ما يهمهم نيل الشهرة والانتشار وأرقام المشاهدات؟ أم أمام جمهور مندفع «يطير في العجة» دون وعي بأهمية التثبت من مصادر الأخبار ومصداقية ناقليها؟! في الحقيقة نحن أمام شراكة عجيبة بين ناقلٍ ومتلقٍ كلاهما يسهمان في زعزعة استقرار المجتمع بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفي إضعاف الوعي المجتمعي بدل تعزيزه!”.

خطأ فادح بنشر الأخبار الكاذبة

