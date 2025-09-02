كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب السودان.
وأفاد مسؤول محلي أن الانزلاقات الأرضية الكبيرة أدت إلى دمار كامل لقرية ترسين – شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كامل سكّانها الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف شخص، لم ينجُ منهم سوى شخص واحد.
ووقعت الكارثة الأحد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم.
مأساه في السودان ‼️🚨⚡️
وفاة أكثر من 1000 شخص بقرية "ترسين" بجبل مرة فى دارفور، جراء إنزلاق أرضي كبير وقع أمس نتيجة الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/07CHFtAzQG
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 2, 2025