كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي

لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب السودان.

انزلاق أرضي في السودان

وأفاد مسؤول محلي أن الانزلاقات الأرضية الكبيرة أدت إلى دمار كامل لقرية ترسين – شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كامل سكّانها الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف شخص، لم ينجُ منهم سوى شخص واحد.

ووقعت الكارثة الأحد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم.