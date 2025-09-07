كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء وظائف شاغرة في شركة PARSONS فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وثق مقطع فيديو كثافة مرورية تشهدها حركة السير على طريق الملك فهد في الرياض في ساعات الصباح اليوم الأحد، حيث يعد طريق الملك فهد من الطرق الرئيسية في الرياض.
في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا من المخاطر المرتبطة باستخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا التصرف يُعدّ من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، ويؤثر سلبًا على انسيابية حركة المركبات.
وأفادت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بأن التجاوز عبر الأكتاف لا يقتصر ضرره على السائق المخالف، بل يمتد ليشمل جميع مستخدمي الطريق، مما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وزيادة مخاطر السلامة على السائقين.
كثافة مرورية تشهدها حركة السير على طريق الملك فهد في الرياض
رصد #الإخبارية pic.twitter.com/xYf3wyqIIh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 7, 2025