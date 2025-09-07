كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض

Icon

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو كثافة مرورية تشهدها حركة السير على طريق الملك فهد في الرياض في ساعات الصباح اليوم الأحد، حيث يعد طريق الملك فهد من الطرق الرئيسية في الرياض.

في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا من المخاطر المرتبطة باستخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا التصرف يُعدّ من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، ويؤثر سلبًا على انسيابية حركة المركبات.

وأفادت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بأن التجاوز عبر الأكتاف لا يقتصر ضرره على السائق المخالف، بل يمتد ليشمل جميع مستخدمي الطريق، مما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وزيادة مخاطر السلامة على السائقين.

