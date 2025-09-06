كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة

يستقطب كرنفال بريدة للتمور وسط ساحة المزادات للتمور يوميًا، أندر أنواع التمور التي تشتهر بها المنطقة، التي تقدر بأكثر من 150 نوعًا من نوادر التمور، بأنواعها وأشكالها وألوانها المختلفة.

كرنفال بريدة وأندر أنواع التمور

واستهوت تمور الحوشانه والمجدول والروثانة والبريمي والصقعي والسكرية الحمراء والونانة والشقراء والعسيلة وغيرها من الأصناف ذائقة المهتمين، التي تأكد تنوع التمور ووفرتها وتعدد أصنافها بالمنطقة، وتجد رواجًا ملموسًا وإقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين وتجار التمور لندرتها ومذاقها المختلف، خصوصًا أن تلك الأنواع من التمور يختلف مذاقها ونسبة السكر فيها حسب نوعها وجودتها، التي تجسد تنوّع إنتاج القصيم وتميّزها الزراعي.

ويهدف الاهتمام بنوادر التمور إلى إبراز ثراء منتج التمور السعودية، وتعريف الزوار من داخل المملكة وخارجها بتميزه وتنوعه، وتعزيز مكانة منطقة القصيم موطنًا للجودة الزراعية، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.