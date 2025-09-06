Icon

كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة Icon أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات Icon حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب Icon الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية Icon سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري Icon الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية Icon أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه Icon هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ Icon حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن Icon حالة مطرية ورياح نشطة على جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقدر بأكثر من 150 نوعًا من نوادر التمور

كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٦ مساءً
كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يستقطب كرنفال بريدة للتمور وسط ساحة المزادات للتمور يوميًا، أندر أنواع التمور التي تشتهر بها المنطقة، التي تقدر بأكثر من 150 نوعًا من نوادر التمور، بأنواعها وأشكالها وألوانها المختلفة.

كرنفال بريدة وأندر أنواع التمور

واستهوت تمور الحوشانه والمجدول والروثانة والبريمي والصقعي والسكرية الحمراء والونانة والشقراء والعسيلة وغيرها من الأصناف ذائقة المهتمين، التي تأكد تنوع التمور ووفرتها وتعدد أصنافها بالمنطقة، وتجد رواجًا ملموسًا وإقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين وتجار التمور لندرتها ومذاقها المختلف، خصوصًا أن تلك الأنواع من التمور يختلف مذاقها ونسبة السكر فيها حسب نوعها وجودتها، التي تجسد تنوّع إنتاج القصيم وتميّزها الزراعي.

قد يهمّك أيضاً
توزيع 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب

توزيع 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3000 كرتون من التمور في قرى تعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3000 كرتون من التمور في قرى تعز

ويهدف الاهتمام بنوادر التمور إلى إبراز ثراء منتج التمور السعودية، وتعريف الزوار من داخل المملكة وخارجها بتميزه وتنوعه، وتعزيز مكانة منطقة القصيم موطنًا للجودة الزراعية، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
السعودية اليوم

موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش...

السعودية اليوم