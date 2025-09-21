Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تكشفت ضوابط جديدة لتنظيم المحتوى الإعلامي، شددت  على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمجتمعية، محذرة من عدد من الممارسات التي تُعد مخالفة صريحة للذوق العام وللقيم الوطنية.

ضوابط المحتوى الإعلامي

وأوضحت الضوابط أن استخدام الألفاظ المبتذلة أو التباهي بالثروة والممتلكات الفارهة في المواد الإعلامية يمثل خرقًا للمعايير النظامية، لما يحمله من إساءة للذوق العام وتشويه لصورة المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
بقيادة إسراء .. مخالفو ضوابط المحتوى الإعلامي تحت العقوبات

بقيادة إسراء .. مخالفو ضوابط المحتوى الإعلامي تحت العقوبات

وقف بث مسلسل ضحايا حلال لمخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي

وقف بث مسلسل ضحايا حلال لمخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي

كما أكدت التعليمات على منع إدراج الأطفال أو العمالة المنزلية في المحتوى اليومي أو الترويج لهم عبر المنصات الرقمية، معتبرة أن هذا السلوك يتعارض مع المسؤولية الإعلامية وينتهك الحقوق الإنسانية.

وشددت الضوابط على أن كشف خصوصيات الأسرة أو عرض الخلافات العائلية أمام الجمهور يشكّل انتهاكًا مباشرًا للمعايير، مشيرة إلى أن الإجراءات النظامية ستُتخذ بحق أي مخالف لهذه التعليمات.

وتضمنت التوجيهات أيضًا منع بث أي محتوى يتضمن تنمرًا أو إساءة أو ازدراء تجاه الأفراد، أو ينتهك خصوصياتهم وأوضاعهم الداخلية، بالإضافة إلى حظر تصوير الأطفال أو أفراد الأسرة في الأماكن الخاصة أو توثيق أي شخص دون إذنه الصريح.

وفي السياق ذاته، أكدت الضوابط على رفض أي مادة إعلامية تتعارض مع الهوية الوطنية أو القيم الاجتماعية، وتشمل كذلك المحتوى المضلل أو الرسائل ذات الطابع الابتزازي أو التهديدي، أو أي استغلال للأطفال عبر الوسائل الإعلامية.

أما فيما يخص المظهر العام، فقد نصّت الضوابط على اعتبار كل لباس غير محتشم أو يُظهر الجسد بشكل مبتذل مخالفة واضحة، لما يمثله من خروج على القيم الأخلاقية السائدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد