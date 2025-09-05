Icon

كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٣ مساءً
كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟
المواطن - واس

تستقر “سمكة الصحراء” في وادي الفنّ بمحافظة العُلا، شكلتها صخور متبقية من وادٍ قديم، إذ كانت المنطقة تقع على حافة (قارة جندوانا) قبل نحو 500 مليون سنة.

وبحسب الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، يقدر طول تشكيل السمكة النادر بنحو 200 متر، أي بطول ملعبَي كرة قدم، نحتتها عوامل التعرية على مدى ملايين السنين، وكانت مغطاة بأنظمة أنهار عملاقة جرفت الرمال من قلب (قارة جندوانا) نحو أطرافها.

ويعدّ مشروع وادي الفنّ في العُلا، أحد الأصول الثقافية لمخطط “رحلة عبر الزمن”، يمتدّ على مساحة 65 كلم2، ويندرج ضمن أعمال الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، لتطوير المحافظة وتنميتها، الهادف إلى جعلها وجهة عالمية رائدة ومستدامة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

