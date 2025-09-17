كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أنه من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.
وأضافت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أن استخدام الهاتف يؤثر على القيادة وانعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات، دون رؤيتها.
وتابعت أن استخدام الهاتف يتسبب في التذبذب بسرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وكذلك عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.