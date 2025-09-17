كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أنه من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.

وأضافت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أن استخدام الهاتف يؤثر على القيادة وانعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات، دون رؤيتها.

وتابعت أن استخدام الهاتف يتسبب في التذبذب بسرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وكذلك عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.