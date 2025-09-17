Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٩ مساءً
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أنه من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.

وأضافت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أن استخدام الهاتف يؤثر على القيادة وانعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات، دون رؤيتها.

قد يهمّك أيضاً
مرور #الرياض يُحَذّر: موجة غبار قادمة وننصح بتجنب القيادة

مرور #الرياض يُحَذّر: موجة غبار قادمة وننصح بتجنب القيادة

بالفيديو ..أٌم تشجع ابنها على سرقة هاتف في أحد المطاعم

بالفيديو ..أٌم تشجع ابنها على سرقة هاتف في أحد المطاعم

وتابعت أن استخدام الهاتف يتسبب في التذبذب بسرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وكذلك عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد