إنجازات ومنافسات دولية

لاعب سعودي يُواجه تحدياته برياضة كرة السلة وتحقيق البطولات

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ مساءً
لاعب سعودي يُواجه تحدياته برياضة كرة السلة وتحقيق البطولات
المواطن - واس

أثبت اللاعب عبدالله الشمري، أحد لاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقة، قدرته على تحدي الإعاقة بتحويلها إلى رحلة ملهمة شملت انضمامه للمنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، ومشاركاته بعدة منافسات دولية وتحقيقه إنجازات رياضية وطنية في المحافل الدولية.

وسجَّل اللاعب الشمري حضوره بعزيمة؛ حيث لم يستسلم للإصابة الجسدية والنفسية التي لحقت به قبل 12 عامًا، عندما فقد ساقه في حادث سير أليم، بل استعاد ثقته بدخول عالم الرياضة البارالمبية.

وبدأت مسارات الشمري الجديدة بالتحاقه بصفوف اللاعبين في نادي الجوف لذوي الإعاقة، ليصنع من مهاراته الرياضية نجوميةً جعلت منه لاعبًا في المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، محققًا مشاركات وبطولات دولية منها: بطولة غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2017م، ودورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018م، وبطولة كأس الخليج في الكويت 2018م، والبطولة الآسيوية في تايلاند 2019م، وبطولة غرب آسيا في الإمارات 2024م.

تحقيق البطولات

ويروي اللاعب عبدالله الشمري، أن انضمامه لصفوف اللاعبين في نادي الجوف لذوي الإعاقة أعاد ثقته بنفسه، وأسهم النادي بمشاركاته المحلية في مختلف مناطق المملكة، وصولًا إلى المنتخب السعودي في كسر حاجز الانعزال الاجتماعي، والانسجام مع مختلف اللاعبين وتحقيق البطولات المحلية والدولية، وبين أنه بدأ قبل 9 سنوات لاعبًا فرديًا ضمن ثلاثة لاعبين في النادي؛ ليحقق مع النادي اليوم تشكيل فريق متكامل مكون من ستة عشر لاعبًا يتنافسون في لقاءات رسمية مع أندية المملكة لذوي الإعاقة.

ويُمثِّّل نادي الجوف لذوي الإعاقة حاضنة للعديد من المواهب الرياضية لمختلف الفئات العمرية، وتعود نشأته إلى العام 2013، ويضم اليوم عدة ألعاب مختلفة مثل: كرة السلة للكراسي المتحركة، وكرة الهدف، وكرة الطائرة جلوس، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، البوتشيا، والبوتشي، والسباحة، وكرة القدم خماسيات، وكرة القدم سداسيات، ورفع الأثقال، والدراجات الهوائية، فيما قيّد النادي حتى اليوم انضمام ما يزيد عن (200) لاعبٍ في مختلف الرياضات، منهم لاعبات في ألعاب القوى النسائية، ولعبة رمي القرص، ورمي الرمح، وكرة الريشة الطائرة، كما يسهم النادي بتقديم برامج وأنشطة اجتماعية وثقافية جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الرياضية، والتي تعزز من انسجام ذوي الإعاقة مع المجتمع والمشاركة في بطولات محلية وإقليمية ودولية.

 

