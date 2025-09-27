لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو سترد بحزم على أي هجوم ضد روسيا، مضيفًا أنه على الناتو أن يدرك ذلك.

وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن هناك أملًا لحل أزمة أوكرانيا سياسيًا، مشيرًا إلى أن روسيا منفتحة على المفاوضات ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

نزع سلاح العقوبات

وبين أن رفض مشروع قرار روسيا بشأن إيران يؤكد أن سياسات الغرب تحريضية، مطالبًا بنزع سلاح العقوبات، ومشدداً على أن العقوبات المفروضة على طهران غير قانونية.

وأشار لافروف، إلى أن ما يحدث في غزة غير مقبول، وأن لا شيء يبرر ما تفعله إسرائيل من عمليات قتل للفلسطينيين.