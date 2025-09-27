لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد روسيا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو سترد بحزم على أي هجوم ضد روسيا، مضيفًا أنه على الناتو أن يدرك ذلك.
وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن هناك أملًا لحل أزمة أوكرانيا سياسيًا، مشيرًا إلى أن روسيا منفتحة على المفاوضات ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وبين أن رفض مشروع قرار روسيا بشأن إيران يؤكد أن سياسات الغرب تحريضية، مطالبًا بنزع سلاح العقوبات، ومشدداً على أن العقوبات المفروضة على طهران غير قانونية.
وأشار لافروف، إلى أن ما يحدث في غزة غير مقبول، وأن لا شيء يبرر ما تفعله إسرائيل من عمليات قتل للفلسطينيين.