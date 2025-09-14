Icon

التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” Icon عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى Icon فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم Icon نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين Icon لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند Icon طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي Icon أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء Icon أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة Icon بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة Icon وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٨ مساءً
لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت مدينة مانداور في ولاية ماديا براديش، حادثاً خطيراً عندما اندلعت النيران في منطاد كان يقل رئيس وزراء الولاية الدكتور موهان ياداف خلال مشاركته في نشاط ضمن فعالية سياحية تقام في منتجع غاندي ساغار الغابي.

اندلاع النيران في منطاد

وأثار الحادث حالة من الهلع، إلا أن سرعة تدخل فرق الأمن والسلطات المحلية حالت دون وقوع إصابات أو تفاقم الوضع، حيث جرى إجلاء المسؤولين بسلام.

قد يهمّك أيضاً
مشهد عفوي للملحق الديني في سفارة السعودية بالهند

مشهد عفوي للملحق الديني في سفارة السعودية بالهند

رحلت والدتها فأشعلت النار في المنزل واحتضنتها لتموت معها

رحلت والدتها فأشعلت النار في المنزل واحتضنتها لتموت معها

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع النيران في المنطاد بينما كان موهان ياداف على متنه، ما دفع الطاقم الأمني إلى التحرك الفوري لإبعاده عن مكان الخطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد