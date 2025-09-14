التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
شهدت مدينة مانداور في ولاية ماديا براديش، حادثاً خطيراً عندما اندلعت النيران في منطاد كان يقل رئيس وزراء الولاية الدكتور موهان ياداف خلال مشاركته في نشاط ضمن فعالية سياحية تقام في منتجع غاندي ساغار الغابي.
وأثار الحادث حالة من الهلع، إلا أن سرعة تدخل فرق الأمن والسلطات المحلية حالت دون وقوع إصابات أو تفاقم الوضع، حيث جرى إجلاء المسؤولين بسلام.
وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع النيران في المنطاد بينما كان موهان ياداف على متنه، ما دفع الطاقم الأمني إلى التحرك الفوري لإبعاده عن مكان الخطر.
#WATCH : Fire breaks out in hot air balloon carrying Madhya Pradesh CM Mohan Yadav in Mandsaur
A major mishap was narrowly averted on Saturday morning in Mandsaur when a hot air balloon carrying Chief Minister Dr. Mohan Yadav caught fire during a scheduled activity at the Gandhi… pic.twitter.com/owGVQ9b5cj
— upuknews (@upuknews1) September 13, 2025