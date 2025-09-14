لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند

شهدت مدينة مانداور في ولاية ماديا براديش، حادثاً خطيراً عندما اندلعت النيران في منطاد كان يقل رئيس وزراء الولاية الدكتور موهان ياداف خلال مشاركته في نشاط ضمن فعالية سياحية تقام في منتجع غاندي ساغار الغابي.

اندلاع النيران في منطاد

وأثار الحادث حالة من الهلع، إلا أن سرعة تدخل فرق الأمن والسلطات المحلية حالت دون وقوع إصابات أو تفاقم الوضع، حيث جرى إجلاء المسؤولين بسلام.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع النيران في المنطاد بينما كان موهان ياداف على متنه، ما دفع الطاقم الأمني إلى التحرك الفوري لإبعاده عن مكان الخطر.