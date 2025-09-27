Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

بسبب توقف في عضلة القلب

لحظة وفاة عريس أثناء حفل زفافه في مصر

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٤ مساءً
لحظة وفاة عريس أثناء حفل زفافه في مصر
المواطن - فريق التحرير

تحولت ليلة زفاف في مصر، إلى مأتم كبير، وتحديدًا في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعدما سقط العريس الشاب أشرف أبو حاكم مغشيًا عليه فجأة أمام المعازيم، ليفارق الحياة فى لحظات متأثراً بسكتة قلبية مفاجئة.

وفاة عريس أثناء زفافه

تفاصيل الحادث، بدأت عندما استعد العريس، لدخول قاعة الفرح وسط الزغاريد والبهجة والأغاني الشعبية، غير أن القدر كان يخبئ ما لم يخطر ببال أحد.

وبعد دقائق معدودة، سقط الشاب وسط الأهل والأصدقاء، وسط ذهول الجميع الذين هرعوا لنقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، حيث أكد الأطباء وفاته نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.

