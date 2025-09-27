لحظة وفاة عريس أثناء حفل زفافه في مصر

تحولت ليلة زفاف في مصر، إلى مأتم كبير، وتحديدًا في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعدما سقط العريس الشاب أشرف أبو حاكم مغشيًا عليه فجأة أمام المعازيم، ليفارق الحياة فى لحظات متأثراً بسكتة قلبية مفاجئة.

وفاة عريس أثناء زفافه

تفاصيل الحادث، بدأت عندما استعد العريس، لدخول قاعة الفرح وسط الزغاريد والبهجة والأغاني الشعبية، غير أن القدر كان يخبئ ما لم يخطر ببال أحد.

أشرف شاب يتيم باع ميراثه من أجل زواجه

ولم يكن يعلم بأنه سيرحل داخل قاعة فرحه أمام أعين زوجته و جميع الحضور ..

ادعوله بالرحمه والمغفره pic.twitter.com/zWPejEH4jj — y7eaa (@y7ea__y7ea__) September 27, 2025

وبعد دقائق معدودة، سقط الشاب وسط الأهل والأصدقاء، وسط ذهول الجميع الذين هرعوا لنقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، حيث أكد الأطباء وفاته نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.