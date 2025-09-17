Icon

صحة وطب‎

لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتخفيف أعراضها قبل حلول الشتاء.

أهمية لقاح الإنفلونزا

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة في منصة إكس، أن اللقاح يخفف الأعراض ويقلل خطر المضاعفات.

كما عرضت وزارة الصحة، تجربة أحد المستفيدين من الحصول على اللقاح، الذي يواظب عليه كل عام، مناشدا الجميع بالمبادرة للحصول على التطعيم.

