لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتخفيف أعراضها قبل حلول الشتاء.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة في منصة إكس، أن اللقاح يخفف الأعراض ويقلل خطر المضاعفات.
كما عرضت وزارة الصحة، تجربة أحد المستفيدين من الحصول على اللقاح، الذي يواظب عليه كل عام، مناشدا الجميع بالمبادرة للحصول على التطعيم.
هذا صوت من جرّب الوقاية ..
اللقاح يخفف الأعراض ويقلل خطر المضاعفات.#الإنفلونزا_الموسمية pic.twitter.com/GbrMXLF9XC
— عش بصحة (@LiveWellMOH) September 17, 2025