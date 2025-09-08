Icon

وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم Icon ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا Icon ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً Icon بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية Icon محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين Icon توقعات الأرصاد لطقس الخريف Icon السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
تحسن في معدلات البقاء على قيد الحياة

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
لقاح روسي جديد لعلاج السرطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا (FMBA) أنها طورت لقاحاً جديداً للسرطان تحت اسم إنتيروميكس، بات جاهزاً للاستخدام السريري بعد اجتياز مراحل تجريبية، وهو خبر وُصف بالمذهل في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر بفلاديفوستوك.

وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، إن اللقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) وهي التقنية نفسها التي استُخدمت في بعض لقاحات كورونا.

قد يهمّك أيضاً
احترس أمراض اللثة قد تسبب السرطان

احترس أمراض اللثة قد تسبب السرطان

خضروات نتناولها يوميًّا وتقي من السرطان

خضروات نتناولها يوميًّا وتقي من السرطان

وأكدت أن التجارب أظهرت انكماش الأورام أو تباطؤ نموها بنسبة تراوحت بين 60% و80% بحسب نوع السرطان، مع تحسن في معدلات البقاء على قيد الحياة.

وذكرت أن التركيز الأول سيكون على سرطان القولون والمستقيم، مع تطوير نسخ تستهدف أورام الدماغ والجلد. لكن وفق تقارير أوروبية وأمريكية، فإن الإعلان أثار تشكيكاً واسعاً في جدواه العلمي، ورأى مراقبون أنه قد يكون جزءاً من منافسة سياسية أكثر من كونه تقدماً طبياً حاسماً. ويظل المجتمع العلمي الدولي بانتظار نتائج أوسع لتأكيد مصداقية ما أعلنته موسكو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان
حصاد اليوم

مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان

حصاد اليوم