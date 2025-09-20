لقطات توثق بردية الأبيار شمال المدينة المنورة

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف للبرد في الأبيار شمال المدينة المنورة، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.
🔴مباشر الان
بردية الابيار شمال #المدينه_المنورة
تصوير عضو الفريق تركي العروي @tooki50 pic.twitter.com/LNWMpKOu1bقد يهمّك أيضاً
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 20, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.