لقطات توثق بردية الأبيار شمال المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف للبرد في الأبيار شمال المدينة المنورة، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.