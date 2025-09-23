لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه صورة مؤثرة .. مفتي المملكة يجيب على الأسئلة على فراش المرض برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لقوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق، خاصة في منطقة مكة المكرمة.
الثلاثاء ١ ربيع الآخر ١٤٤٧هـــ
23 سبتمبر 2025م#اليوم_الوطني_السعودي_95
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير, المدينة المنورة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم, حائل, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.