مصحوبة برياح نشطة

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على أحد المسارحة

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على أحد المسارحة
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أحد المسارحة، مساء اليوم الأربعاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

توقعات الطقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

