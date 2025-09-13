لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة برنامج ريف: إيقاف الخدمات لا يؤثر على الدعم هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان
وثق مقطع فيديو مداول، هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ، نجران.
الفوارة شمال #مكه_المكرمة
تصوير عضو الفريق عاشق الغيث https://t.co/C6E7AYfd6h pic.twitter.com/zGIlgbfYSH
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 13, 2025
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج