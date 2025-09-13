Icon

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة Icon الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا Icon ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة Icon برنامج ريف: إيقاف الخدمات لا يؤثر على الدعم Icon ‫هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية Icon شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة Icon وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مداول، هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ، نجران.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. كلنا مسؤول .. مبادرة في صحة مكة للتقريب بين مقدمي الخدمة والمرضى

بالصور.. كلنا مسؤول .. مبادرة في صحة مكة للتقريب بين مقدمي الخدمة...

بالصور.. ربيع مكة يُكرم أبطال الحد الجنوبي على صوت الأهازيج والأناشيد الوطنيّة

بالصور.. ربيع مكة يُكرم أبطال الحد الجنوبي على صوت الأهازيج والأناشيد الوطنيّة

 

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة...

السعودية اليوم
أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام
السعودية اليوم

أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام

السعودية اليوم