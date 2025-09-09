لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة

وثقت مقاطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في شرورة، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار الخير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعن بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس:

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.