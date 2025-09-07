لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم

أدّى جموع المصلين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة الليلة، صلاة الخسوف، اقتداءً بسنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، حيث اكتظّت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين من الأهالي والمقيمين وزوار مدينة المصطفى- صلى الله عليه وسلم-.

وأمَّ المصلين فضيلة إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله القرافي، الذي ألقى خطبة عقب الصلاة دعا فيها إلى تقوى الله في السرّ والعلن، والرجوع إليه بالإنابة والطاعة.

وفي خطبته، أوصى فضيلته المصلين بشكر الله على نعمه وآياته، مبينًا أن الشمس والقمر من أعظم دلائل قدرته وحكمته، وأن الله قد يكسفهما تخويفًا وإنذارًا لعباده.

واستشهد بما وقع في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- حين كسفت الشمس، فبادر إلى الصلاة وذكّر الأمة بأن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آية من آيات الله تستوجب التوبة والإنابة والذكر والدعاء والصدقة.

كما حثّ على الاعتبار بآيات الله، والإكثار من الاستغفار والرجوع إليه، مذكّرًا بأن الله يفتح باب التوبة لعباده في الليل والنهار حتى تطلع الشمس من مغربها.