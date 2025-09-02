Icon

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٦ مساءً
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات بدعية لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق في السعودية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.

