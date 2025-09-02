أمسية “التواصل الاستراتيجي” في قيصرية الكتاب لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات بدعية لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق في السعودية.
هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.
طريق العز جنوب الفرشة تهامة قحطان #عسير اليوم تصوير عضو الفريق فهد العتيبي pic.twitter.com/0e9ee0xx9O
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 2, 2025