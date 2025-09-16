لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول بوادي نجران

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة لجريان وتدفق السيول في وادي نجران، مساء اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير, ومتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

ماشاء الله تبارك الله

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.