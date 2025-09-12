Icon

أخبار رئيسية
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود

لقطات من تخريج 3948 رجل أمن من مدن التدريب في الرياض ومكة المكرمة

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
لقطات من تخريج 3948 رجل أمن من مدن التدريب في الرياض ومكة المكرمة
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مساء الخميس، حفل تخريج (3948) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

