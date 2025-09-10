لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى

ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟ تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة
وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مقر مجلس الشورى لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الـ 9 للمجلس.
#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان عند وصوله إلى مقر مجلس الشورى #الخطاب_الملكي_في_الشورى | #الإخبارية pic.twitter.com/fy6Qpm0CiQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2025